Среди независимых избирателей, 46% считают, что США делают недостаточно для поддержки Украины.

Все больше американцев считают, что Соединенные Штаты Америки предоставляют Украине недостаточно помощи в войне, которую ведет Россия.

"Опрос Gallup показал, что 46% американцев заявили, что США не оказывают достаточной помощи Украине в ее трехлетней войне с Россией, что на 16 пунктов больше, чем в декабре прошлого года, и очень напоминает цифры, которые наблюдались летом 2022 года", – пишет The Hill.

Так, среди опрошенных лиц около 30% говорят, что Вашингтон делает слишком много для Украины. Еще 23% считают объем оказываемой помощи достаточным. Оба показателя снизились по сравнению с декабрем.

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Среди избирателей Демократической партии США, количество тех, кто считает поддержку Украины со стороны Вашингтона недостаточной, выросло на 31 пункт до 79%. Около 13% демократов убеждены, что поддержка Украины со стороны Вашингтона находится на должном уровне, а 8% – что США оказывают Киеву слишком много помощи.

По данным Gallup, среди независимых избирателей, 46% считают, что США делают недостаточно для поддержки Украины. С декабря показатель вырос на 14 пунктов.

Количество избирателей Республиканской партии, которые считают, что США предоставляют Украине слишком много помощи, уменьшилось за последние три месяца на 11 пунктов до 56%. Количество демократов, которые считают, что Вашингтон оказывает достаточную поддержку Украине, выросло на 11 пунктов. Как отмечают авторы опроса, произошло это, "вероятно, из-за поддержки политики администрации Трампа в отношении Украины".

В то же время в вопросе о том, должны ли США продолжать поддерживать Украину в стремлении вернуть территории, даже если это приведет к длительному вмешательству, 53% опрошенных высказались утвердительно. Этот показатель вырос на 5 пунктов.

"Количество тех, кто предпочитает быстрое завершение конфликта, даже если это приведет к передаче территории Украины России, уменьшилось на пять пунктов – с 50 процентов в декабре до 45 процентов в марте", – сказано в материале.

Отмечается, что опрос Gallup проводился с 3 по 11 марта 2025 года. Участие в нем приняли 2 219 взрослых. Погрешность составляла два процентных пункта при 95-процентном уровне доверия.

США и Украина: вы могли это пропустить

18 марта президент США Дональд Трамп позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. Ранее анонсировалось, что будут говорить о войне в Украине – в частности, о вопросах земли и электростанций.

Ранее в Белом доме заявили, что США и РФ находятся "в десяти ярдах" от достижения мира в Украине. По словам пресс-секретаря Кэролайн Левитт, Трамп готов задействовать "рычаги давления" на Россию, если разговор с Путиным по Украине не оправдает ожиданий.

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