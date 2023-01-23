Президент Украины хотел бы, чтобы международные партнеры не устраивали соревнования амбиций между собой и не перекладывали на других, какую помощь и в каких количествах дать Украине .

Президент Владимир Зеленский заявляет, что когда в Российской Федерации на вооружении тысяча танков, то 20-50 танков, которые может получить Украина от стран Запада, не решат проблему.

"Вы должны четко понимать: когда против нас российская армия, у которой тысяча танков - там просто некому воевать, они боятся, они немотивированы. Это плюс нам. Но когда у них тысяча танков, ни одна страна решением, что они нам дают 10 танков, 20 танков, 50 танков - не решает проблему", - заявил Зеленский в интервью ARD.

По его словам, они делают только одну очень важную вещь – мотивируют украинских воинов сражаться за их же ценности.

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"Потому что показывают, что весь мир с тобой. У меня есть 10 танков – возьми все. У меня есть 100 танков – возьми все. У меня есть один танк – бери, я тебе его отдаю", - отмел Зеленский.

Президент сказал, что хотел бы услышать такой ответ от канцлера Германии Олафа Шольца. "Я считаю, что не время торговли, а время выживания. Нам нужно выжить. Вот о чем я говорю. Я хочу услышать по-партнерски, что он скажет: да, сейчас ты не готов, но я придумал как подготовить твоих военных - вот тренинговые миссии, давай вот на этой территории... я придумал. Поверь мне, призидент Украины, ведь у меня Леопарды... чтобы обслуживать их, у вас будет масса вопросов. Давай сделаем вот так", - сказал Зеленский.

Президент сксзал, что не нужно искать причины, чтобы не предоставлять танки. Также Зеленский сказал, что Украина не собирается использовать танки на территории РФ.

"Эти "Леопарды", если кто-то переживает, не поедут по территории РФ. Мы защищаемся. Нас не интересует их земля, люди", - сказал президент.

Зеленский считает неправильным подход, когда говорят: "пусть Америка сделает шаг, и я сделаю", ведь это не соревнование амбиций.

"А можна не "если" или "когда", а просто, ты можешь дать "Леопарды?" Ну, дай... У тебя есть эти "Леопарды" или у вас соревнования в риторике? Если есть "Леопарды" - дай. Если Bradley дали американцы 20 в пакете, немцы дали Marder – 20. И я был очень благодарен и спасибо. Но после заявления о танках: "мол ты дай, и я дам, сколько ты дам, столько я дам"... И у меня возникает вопрос: значит, вы могли дать Marder больше, и вы просто дали 20, потому что американцы дали 20 Bradley?", - сказал Зеленский.

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