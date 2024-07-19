После обучения солдаты из Украинского легиона поедут в Украину, где в соответствии с украинским законодательством будут нести службу на передовой.

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что страна не будет участвовать в поиске украинцев, которые присоединятся к Украинскому легиону и будут тренироваться на их территории.

В эфире Polskie Radio 24 он отметил, что положения в соглашении по безопасности о создании легиона в Польше не будут накладывать на страну "никаких обязательств, которые бы выходили за пределы действующего правового порядка".

По его словам, в подразделение могут вступать только добровольцы, а набор будет осуществляться с помощью консульских учреждений Украины.

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Он рассказал, что базовую подготовку они получат на полигоне на территории Польши, который будут проводить польские вооруженные силы.

"Обязанности по оснащению распределят между тем, что предлагает польская сторона, и тем, что предлагает украинская сторона", - уточнил Залевский.

После обучения солдаты из Украинского легиона поедут в Украину, где в соответствии с украинским законодательством будут нести службу на передовой.

"Они будут иметь право на возвращение, потому что это также важно, чтобы после прохождения военной службы они смогли вернуться туда, откуда они уехали, туда, где они оставили свои семьи", - добавил он.

Формирование Украинского легиона в Польше

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Польше создадут Украинский добровольческий легион для военной подготовки украинцев, проживающих в разных странах Европейского Союза.

Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что несколько тысяч человек зарегистрировались для присоединения к "Украинскому легиону" в стране.

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