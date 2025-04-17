Поляки наблюдают определенную деятельность, направленную на получение информации о критической инфраструктуре.

В Польше с 17 апреля официально запретили снимать на камеру стратегические объекты. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на постановлением главы Министерства национальной обороны страны.

Согласно тексту документа, фотографировать запрещено военные объекты и такие объекты гражданской инфраструктуры, как электростанции, железную дорогу, аэропорты и мосты. Съемка этих объектов без разрешения будет считаться правонарушением и караться штрафом или арестом.

"Постановление предоставляет правовую основу для вмешательства правоохранительных органов в отношении лиц, которые без разрешения фотографируют, снимают на видео или иным образом фиксируют изображение или сходство предметов, лиц или движимого имущества, имеющих особое значение для безопасности или обороны государства, объектов Министерства национальной обороны и объектов критической инфраструктуры", - пояснили журналисты.

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Запрет распространяется на все методы съемки как с земли, так и с воздуха. Уточняется, что решение о том, будет ли тот или иной объект подпадать под запрет, принимается ответственными за него органами. Уточняется, что если город решит, что тот или иной мост важен для безопасности, на объекте вывесят соответствующий знак.

За соответствующее правонарушение предусмотрены штрафы в размере от 5 до 20 тысяч злотых (55048 - 220195 гривень соответственно - УНИАН) и конфискации аппарата, которым велась съемка. Также предусмотрен арест на срок до 30 дней.

"Это очень важный вопрос для наших военных, потому что ситуация с безопасностью изменилась, в том числе на территории Польши. Мы наблюдаем определенную деятельность, направленную на получение информации о нашей критической инфраструктуре. Мы обнаруживали фото, связанные с расположением наших войск и подразделений, у задержанных агентов", - пояснил начальник Генштаба польской армии, генерал Веслав Кукула.

Польша укрепляет свою оборону

Как писал УНИАН, Польша планирует заминировать границы с Россией и Беларусью в рамках проекта "Восточный щит". В Министерстве обороны страны заявили, что такие меры необходимы, поскольку ситуация на границе является серьезной.

Также Польша выделила почти 8 миллиардов долларов на выпуск оружия и сооружение укрытий, став первой в Европе, кто создал Фонд обороны и безопасности.

На фоне нарастающей угрозы войны с РФ, недавно в Польше признались, сколько смогут продержаться. По словам глава Бюро национальной безопасности генерал Дариуша Луковски, страна продержится всего одну-две недели, а потом у нее закончатся боеприпасы.

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