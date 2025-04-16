В РФ пригрозили 'особо агрессивной' Польше: Дуда резко ответил

Польский президент напомнил, что НАТО является оборонительным альянсом, а все его действия являются ответом на российскую агрессию.

Президент Польши Анджей Дуда ответил на угрозы главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о том, что в случае нападения НАТО на Россию или Беларусь "особо агрессивные" Польша и страны Балтии пострадают первыми.

Как сообщает PAP, Дуда назвал эти заявления Нарышкина примером "классической российской дезинформации, вводящей в заблуждение, которая является типичной для советской школы пропаганды".

"Это говорит Россия, которая перемещает ядерное оружие в Беларусь, нагло приближает его к границам НАТО и Евросоюза. Россия, которая ведет себя агрессивно в отношении НАТО и реализует свой жестокий и кровожадный империализм, три года атакует Украину", - заявил Дуда.

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Польский лидер подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом, а все его действия являются ответом на российскую агрессию. "НАТО никогда ни на кого не нападало. Это альянс, который только поддерживает безопасность", - сказал он.

Также Дуда призвал к продолжению нынешнего курса политики, основанного на усилении безопасности и устойчивости. Он заявил, что укрепление евроатлантических связей и модернизация армий стран НАТО - единственная эффективная политика, которую следует и в дальнейшем реализовывать спокойно и последовательно.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что в случае конфликта между Россией и НАТО первыми пострадают страны Балтии и Польша.

"Они должны понять (хотя пока не понимают), что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первые, кто пострадает, - это носители таких идей, носители среди политических кругов Польши и прибалтийских стран", - заявил он.

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