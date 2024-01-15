Варшава с позитивом смотрит на размещение контингента немецких войск на своих территориях. Об этом заявил замминистра МИД.

Польша приветствует размещение немецкого континента войск на своих территориях по примеру Литвы, если это позволит усилить мощь восточного фланга НАТО.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна Wydarzenia. По его словам, Германия является важнейшим экономическим партнером Варшавы, однако это партнерство стоит расширить и с точки зрения политических отношений.

"Если немцы хотят укрепить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, добро пожаловать!", - акцентировал он.

Чиновник напомнил, что сейчас за восточной границей Польши идет война на территории Украины. В этом контексте Шейна вспомнил, как недавно одна из ракет России нарушила воздушное пространство Польши.

Тогда страну защитили именно немецкие системы ПВО Patriot, указал представитель МИД. "Российская ракета, которая недавно пролетела над Польшей, показывает, насколько важной была немецкая батарея "Патриот", размещенная вблизи Замостья", - заявил Шейна.

По его мнению, Польша должна делать акцент в своей внешней политике на безопасности и эффективности. Для показушности там нет место, считает он.

НАТО ведет подготовку к войне с Россией

Немецкий Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера утверждает: НАТО активно готовится к полномасштабной войне с Россией. Альянс ожидает, что войска РФ могут атаковать восточную границу НАТО. Возможная кульминация конфликта рассматривается на период лета 2025 года. В то же время обострение, по сценарию Бундесвера, может начаться в феврале 2024 года, когда Россия мобилизует в армию дополнительно 200 тысяч человек.

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