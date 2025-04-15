Граждане США ищут работу в области научных исследований и разработок.

Граждане США все чаще ищут работу в Великобритании из-за сокращения финансирования президентом Дональдом Трампом и ухудшения экономических перспектив. Об этом свидетельствуют данные веб-сайта по поиску работы Indeed, передает Bloomberg.

Почти каждый десятый иностранный клик на британские вакансии в течение трех месяцев делал гражданин США. Таким образом интерес граждан США к британским вакансиям вырос на 2,4% в годовом исчислении, что является наибольшим ростом среди всех других стран.

"Рост был обусловлен тем, что американцы искали работу в области научных исследований и разработок, а также в управлении. Эти цифры охватывают месяцы после возвращения Трампа в Белый дом, когда президент сократил миллиарды долларов федерального финансирования на научные исследования, образование и инфраструктурные проекты", - добавили в издании.

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Беспокойство среди американцев возросло после того, как в США сократили финансирование федеральных научных проектов. Уже на этой неделе правительственная рабочая группа по вопросам антисемитизма заявила, что планирует заморозить многолетние гранты Гарвардского университета на сумму 2,2 млрд долларов.

В то же время профессор онкологии в Оксфордском университете Ричард Уайт, который переехал из Нью-Йорка в 2022 году, отметил, что видит "признаки оттока мозгов из США", ведь таланты переезжают за границу в поисках большей академической свободы и стабильности.

"Ученые руководствуются тем, что можно сделать и где есть финансирование. Традиционно США были сильными в вопросах академической свободы и финансирования, но после инаугурации Трампа у меня были коллеги, которым отменили их гранты. В отличие от США, Великобритания сейчас считается стабильным местом для проведения научных исследований. Если люди чувствуют, что в другом месте ситуация может быть более стабильной, они поедут именно туда", - подчеркнул он.

Политика Трампа - последние новости

Ранее издание Financial Times писало, что пошлины Трампа только создают проблемы. В частности торговцы бриллиантами предупредили, что отрасль "остановилась" из-за такой политики президента США.

В то же время в The New York Times сообщили, что Трамп планирует ввести новые пошлины на компьютерные чипы и лекарства. По словам американского лидера, пошлины на чипы заставят компании перенести свои заводы в США.

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