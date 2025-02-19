Предполагается, что Зеленский, скорее всего, не ожидал столь унизительных условий.

В предварительном соглашении о ресурсах, которое Киев отклонил, США потребовали исключительные права на "минеральные, нефтяные и газовые ресурсы, порты, другую инфраструктуру" Украины в качестве компенсации за уже выплаченную помощь. Как пишет газета Le Monde, близкий к администрации президента Украины источник подтвердил подлинность содержащихся в указанном соглашении параметры, которые ранее обнародовали в Daily Telegraph.

По данным источников, сейчас Украина работает над "интересным встречным предложением".

Отмечается, что в отклоненном предварительном соглашении было указано, что оно регулируется законодательством штата Нью-Йорк, исключая любую другую юрисдикцию.

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"Проект предлагает создать совместный инвестиционный фонд между Вашингтоном и Киевом, чтобы гарантировать, что "стороны, враждебно настроенные к конфликту, не получат выгоду от восстановления Украины". В нем оговаривается, что США получат, в порядке приоритета, половину доходов, получаемых Киевом от добычи ресурсов, а также 50% финансовой стоимости "всех новых лицензий, выданных третьим лицам" для будущей монетизации этих ресурсов", - говорится в публикации.

При этом напоминается, что президент США Дональд Трамп публично установил размер требований к Киеву в 500 миллиардов долларов. Хотя фактически, пять пакетов помощи, одобренных Конгрессом для Украины, составляют 175 миллиардов долларов, из которых 70 миллиардов долларов были направлены американским военным компаниям, акцентировали в Le Monde.

"Если это 50% текущих лицензий на добычу полезных ископаемых, это действительно похоже на рэкет… Если это предложение касается ресурсов, которые еще не разведаны, это означает, что до начала добычи необходимо провести очень ценную работу по изучению месторождений, чтобы определить, среди прочего, экономически ли целесообразно их извлекать. Это может занять от пяти до 20 лет, без гарантии положительного результата", - объяснила бывший заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль.

В Le Monde предположили, что президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, не ожидал столь унизительных условий, которые кажутся рассчитанными на противника, а не на союзника. В частности, условия прямых переговоров, которые возобновились 18 февраля между Москвой и Вашингтоном, не включают требования о репарациях и предусматривают снятие санкций с России.

Соглашение о полезных ископаемых Украины - актуальное

Напомним, в своем последнем заявлении об этом соглашении президент Украины Владимир Зеленский отметил, что изложенные в нем требования нечеткие. По его словам, документ содержит лишь требование относительно прав на половину украинских ресурсов, а вот гарантии безопасности для Украины в нем отсуствуют:

"Документ был именно нечетким. Четким он был только в одном - 50% мы должны отдать от всего того, что там перечислено в документе".

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