Предложенный вариант соглашения от Штатов не предоставлял четких гарантий безопасности, заявил президент.

Требования в документе, который прислали Соединенные Штаты Америки относительно полезных ископаемых Украины были нечеткими. Соглашение не содержало гарантий безопасности, а лишь требование половины украинских ресурсов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

"Документ был именно нечетким. Четким он был только в одном - 50% мы должны отдать от всего того, что там перечислено в документе. Кстати, мы этого не боимся, и я готов к публичности этого документа", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что на встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом, он выразил свою позицию о том, что документ не готов и содержит положения, которые выходят за пределы президентских полномочий, Конституции Украины и законодательства.

Видео дня

"Я с уважением отношусь к Соединенным Штатам, и поэтому я сказал министру финансов, что этот документ не готов", - добавил Зеленский.

Соглашение о полезных ископаемых Украины

Ранее Зеленский заявил, что не дал министрам подписать соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами Америки, объяснив, что "оно не готово и не защищает интересы Украины".

14 февраля министр финансов США Скот Бессент сообщил, что США хотят принять участие в послевоенном восстановлении Украины, не ограничиваясь только разработкой украинских месторождений ценных ресурсов.

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас отметил, что в Украине нет крупных месторождений полезных ископаемых, и заинтересованность президента США Дональда Трампа украинскими недрами не имеет никакого смысла.

Вас также могут заинтересовать новости: