Трамп пытается воспользоваться Украиной в самый темный час, - CNN

Отмечается. что мотивы Трампа,судя по всему, больше коренятся в извлечении наилучшей потенциальной денежной выгоды для США.

Отказ президента Украины Владимира Зеленского подписать соглашение о полезных ископаемых с США - одна из многих причин, по которым американский лидер Дональд Трамп пришел в ярость и набросился на него, пишет CNN.

Отмечается, что это в целом дает представление о взглядах Трампа на внешнюю политику и его восприятии войны после того, как он, по крайней мере на словах, отказался от поддержки Украины и поддержал Россию.

"Мотивы президента, по-видимому, больше коренятся в извлечении наилучшей потенциальной денежной выгоды для Соединенных Штатов, чем в справедливом разрешении смертоносного конфликта, который ставит под угрозу мир", - говорится в публикации.

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Акцентируется, что давление Трампа на Украину, жертву конфликта, также является жесткой попыткой воспользоваться страной в ее самый темный час: в то время как Путин оккупировал большие куски ее территории, Трамп стремится получить большой кусок ее минеральных богатств по бросовой цене.

"Сделка" выглядит скорее как форма вымогательства, которую Трамп уже однажды пытался применить к Зеленскому - предоставление военной помощи в качестве стимула для того, чтобы он объявил о расследовании в отношении Джо Байдена, что привело к первому импичменту Трампа", - напомнили в CNN.

Трамп заявляет, что Путин хочет закончить войну, но три источника, знакомых с западной разведкой, предупредили, что он по-прежнему зациклен либо на том, чтобы включить Украину в состав России, либо на том, чтобы слабое государство, зависящее от Москвы.

"Прекращение огня - это просто время для Путина отдохнуть, перевооружиться, вернуться и получить остальное, что он хочет. Мы не видели никаких признаков того, что его амбиции изменились", - заявили источники.

Соглашение о полезных ископаемых - актуальное

Напомним, Axios со ссылкой на источники сообщил, что американские и украинские представители вели переговоры всю ночь до утра 21 февраля, пытаясь заключить соглашение о полезных ископаемых и остановить ухудшение отношений между странами.

Отмечалось, что представители администрации Трампа и некоторые представители украинского правительства оказывают давление Зеленского, чтобы тот заключил соглашение.

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