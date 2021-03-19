В США задержали мужчину, который с оружием разгуливал вблизи резиденции вице-президента Камалы Харрис.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Своим подозрительным поведением сперва он привлек внимание разведки Техаса. Те уже предупредили Секретную службу. Говорят, мужчине 31 год, он родом из Сан-Антонио.
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Во время обыска в его автомобиле нашли оружие и более сотни патронов. По данным некоторых американских медиа, арестованный имеет психические расстройства и постоянно жаловался, что якобы правительство хочет его убить.
Сейчас его допрашивают. Обвинение мужчине высказали по нескольким пунктам, в частности, ношение опасного оружия и незарегистрированных боеприпасов.
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