В американском штате Оклахома мужчина застрелил шесть человек, из них пятеро детей. Еще одна женщина пострадала.
Читайте такжеВ Нью-Йорке на вечеринке застрелили девушку, еще шесть подростков раненыКак сообщает ТСН со ссылкой на Kjrh, стрельба произошла около 1:30 во вторник, 1 февраля, в доме. Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили мужчину с оружием — он пытался скрыться, но его задержали. В настоящее время он находится под стражей.
"Внутри дома полицейские обнаружили мертвыми мужчину и четверых детей. Бригады скорой помощи доставили на вертолете раненого ребенка в Талсу, он также умер", — говорится в сообщении.
Еще одна пострадавшая женщина сейчас находится в больнице.
Правоохранители говорят, что подозреваемый является родственником убитых, однако не уточнили, как именно он связан с ними.
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