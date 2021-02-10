Один пострадавший в результате стрельбы умер уже в больнице.

В больнице города Баффало (штат Миннесота) произошла стрельба, в результате которой ранения получили четыре человека, один человек погиб. Подозреваемого арестовали.

Читайте такжеВ США в результате стрельбы убиты пятеро детейИнцидент произошел в клинике Allina Health Clinic. Подозреваемый, 67-летний мужчина, по данным полиции, был известен правоохранителям. Отмечается, что задержанный открыл огонь в больнице, ранив пять человек, передает Украинская правда со ссылкой на CNN.

Один пострадавший в результате стрельбы умер уже в больнице. Трое из пострадавших находятся в критическом, но стабильном состоянии. Одного человека выписали из больницы.

В настоящее время полиция не нашла подтверждения, что злоумышленник связан с терроризмом. На месте его жительства провели обыски и изъяли подозрительные предметы.

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Автор: УНИАН