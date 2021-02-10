В больнице города Баффало (штат Миннесота) произошла стрельба, в результате которой ранения получили четыре человека, один человек погиб. Подозреваемого арестовали.
Читайте такжеВ США в результате стрельбы убиты пятеро детейИнцидент произошел в клинике Allina Health Clinic. Подозреваемый, 67-летний мужчина, по данным полиции, был известен правоохранителям. Отмечается, что задержанный открыл огонь в больнице, ранив пять человек, передает Украинская правда со ссылкой на CNN.
Один пострадавший в результате стрельбы умер уже в больнице. Трое из пострадавших находятся в критическом, но стабильном состоянии. Одного человека выписали из больницы.
В настоящее время полиция не нашла подтверждения, что злоумышленник связан с терроризмом. На месте его жительства провели обыски и изъяли подозрительные предметы.
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