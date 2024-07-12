По словам генсека НАТО, России не удастся запугать альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал Москву за то, что он назвал "кампанией" по "запугиванию" членов Альянса по всей Европе. Об этом он сказал после сообщения о том, что Россия планировала убить высокопоставленного немецкого деятеля оборонной промышленности, пишет Breaking Defense.

"Я не буду углубляться в этот конкретный доклад, но могу сказать, что мы увидели закономерность, российскую кампанию, организованную службами безопасности, с целью совершения враждебных действий против союзников по НАТО", - подчеркнул Столтенберг на саммите НАТО, стоя рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, генсек НАТО вспомнил и за кибератаки, поджоги и другие "различные виды враждебных действий", которые совершила Россия.

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"Это не отдельные инциденты, а часть продолжающейся российской кампании. Цель этой кампании - запугать союзников по НАТО, чтобы они прекратили оказывать помощь Украине", - считает политик.

Он отметил, если эта компания и имеет какой-то эффект, то "противоположный", о чем свидетельствует значительная поддержка Украины на саммите в виде дополнительных обещаний по системам противовоздушной обороны, финансовой помощи и соглашений в сфере безопасности.

Планы по покушению на гендиректора компании Rheinmetall - что известно

Такое заявление Столтенберга прозвучало через несколько часов после того, как журналисты CNN сообщили, что США и Германия помешали российскому заговору по убийству генерального директора немецкого гиганта оборонной промышленности Rheinmetall Армина Паппергера.

По данным CNN, американская разведка разоблачила заговор и передала предупреждение своим коллегам в Берлине. Журналисты отмечают, что этот заговор был одним из ряда планов убийства руководителей оборонной промышленности по всем странам Европы.

Известно, что в прошлом месяце компания Rheinmetall подписала соглашение с украинским правительством о "расширении стратегического сотрудничества".

"В частности, мы уже ведем переговоры о создании совместного предприятия по производству артиллерийских боеприпасов в Украине. Мы также хотим передать первые боевые машины пехоты Lynx стране в этом году и начать производство этих систем в Украине в ближайшем будущем", - заявлял тогда Паппергер.

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