Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал Москву за то, что он назвал "кампанией" по "запугиванию" членов Альянса по всей Европе. Об этом он сказал после сообщения о том, что Россия планировала убить высокопоставленного немецкого деятеля оборонной промышленности, пишет Breaking Defense.
"Я не буду углубляться в этот конкретный доклад, но могу сказать, что мы увидели закономерность, российскую кампанию, организованную службами безопасности, с целью совершения враждебных действий против союзников по НАТО", - подчеркнул Столтенберг на саммите НАТО, стоя рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Кроме того, генсек НАТО вспомнил и за кибератаки, поджоги и другие "различные виды враждебных действий", которые совершила Россия.
"Это не отдельные инциденты, а часть продолжающейся российской кампании. Цель этой кампании - запугать союзников по НАТО, чтобы они прекратили оказывать помощь Украине", - считает политик.
Он отметил, если эта компания и имеет какой-то эффект, то "противоположный", о чем свидетельствует значительная поддержка Украины на саммите в виде дополнительных обещаний по системам противовоздушной обороны, финансовой помощи и соглашений в сфере безопасности.
Планы по покушению на гендиректора компании Rheinmetall - что известно
Такое заявление Столтенберга прозвучало через несколько часов после того, как журналисты CNN сообщили, что США и Германия помешали российскому заговору по убийству генерального директора немецкого гиганта оборонной промышленности Rheinmetall Армина Паппергера.
По данным CNN, американская разведка разоблачила заговор и передала предупреждение своим коллегам в Берлине. Журналисты отмечают, что этот заговор был одним из ряда планов убийства руководителей оборонной промышленности по всем странам Европы.
Известно, что в прошлом месяце компания Rheinmetall подписала соглашение с украинским правительством о "расширении стратегического сотрудничества".
"В частности, мы уже ведем переговоры о создании совместного предприятия по производству артиллерийских боеприпасов в Украине. Мы также хотим передать первые боевые машины пехоты Lynx стране в этом году и начать производство этих систем в Украине в ближайшем будущем", - заявлял тогда Паппергер.