"Няш-мяш" заявила, что прекращает всю публичную деятельность и больше не будет вести страницы в соцсетях.

Коллаборантка Наталья Поклонская объявила, что получила новую должность после вчерашнего увольнения с поста заместителя главы Россотрудничества.

Она станет советником Генпрокурора РФ Игоря Краснова, сообщила Наталья на своей странице в Telegram.

Поклонская добавила, что прекращает всю публичную деятельность и больше не будет вести страницы в соцсетях.

"Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность", - написала она.

Напомним, многие обратили внимание на тот факт, что увольнению из Россотрудничества передовала история, когда Поклонская назвала знак Z символом трагедии и горя. 13 июня Владимир Путин снял ее с поста замглавы Россотрудничества.

Как ранее сообщал УНИАН, 2 февраля президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую заместителем председателя организации Россотрудничество. В свою очередь бывшая прокурорша временно оккупированного Крыма пообещала на новом посту защищать права соотечественников в Украине.

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