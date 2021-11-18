Хозяйке не разрешили взять питомца с собой в карантинный отель.

В Китае медицинские работники пришли домой к женщине, пока той не было дома, избили и убили ее собаку.

Владелица животного, жительница Шанжао в провинции Цзянси, рассказала, что в тот день ей приказали изолироваться на карантин в соседнем отеле после того, как в жилом комплексе обнаружили случай коронавируса, пишет The Washington Post. В доме собирались провести дезинфекцию.

По словам женщины, ей не разрешили взять с собой на карантин ее корги, однако власти заверили, что собака не пострадает, если во время дезинфекции будет привязана.

Как сообщает NBC News, инцидент засняла домашняя камера наблюдения. На кадрах было видно, как в квартире двое медицинских работников в защитных костюмах бьют корги по голове палкой, похожей на лом. Затем собака убегает в другую комнату, а когда медики выходят из той комнаты, один из них уже держит в руках желтый пластиковый пакет с чем-то внутри, похожим на тело животного.

Видео стало вирусным в китайской соцсети Weibo, куда его выложила, как считается, сама хозяйка корги. СМИ попыталась связаться с владелицей собаки через личные сообщения, но та не ответила. В одном из постов она также сообщила, что получила анонимную угрозу удалить ролик.

Осторожно! Видео содержит сцену жестокости.

По словам властей, медиков отправили для дезинфекции жилого дома в рамках усилий города по борьбе с пандемией на фоне роста количества случаев заражения вариантом "Дельта" в нескольких провинциях за последние недели. Утверждается, что хотя противоэпидемические меры проводились "без надлежащего взаимодействия" с владельцем, собака была "утилизирована безвредно". Персонал, ответственный за убийство, уже подвергли дисциплинарным взысканиям, а владелице были принесены извинения.

Читайте такжеВ Индии 16-летнюю девушку изнасиловали 400 мужчинОднако произошедшее вызвало волну возмущения в социальных сетях.

"У собаки же даже не подтвердился коронавирус. Они просто забили ее до смерти - как они могут быть такими жестокими?", - написал один из пользователей.

"Если действия правительства Цзянси будут настолько небрежными и покрывательскими, любой, кто заботится о своих питомцах, окажется в опасности. Кто осмелится помогать таким мерам по профилактике эпидемии?", - спросил другой пользователь.

Заявление местных властей также не помогло успокоить негодование в сети.

"Это самый нелепый, самый уклончивый и самый бессердечный ответ, который я когда-либо видел", - отметили комментаторы.

Этот инцидент также вызвал дискуссию в социальных сетях о том, как можно улучшить политику Китая в отношении домашних животных во время карантина. В крупных городах, таких как Пекин и Шанхай, некоторые карантинные отели позволяют владельцам брать питомцев с собой.

По данным Американской ветеринарной медицинской ассоциации, научных доказательств того, что домашние животные могут заражать людей COVID-19, нет.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2021 года в Латвии нашли собаку с антителами против SARS-CoV-2. Заболевшие коронавирусом хозяева обнаружили это, когда решили протестировать и своего питомца.

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Автор: Катерина Комолова