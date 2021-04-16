Букингемский дворец обнародовал имена приглашенных на похороны принца Филиппа.

В церемонии захоронения мужа королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского принца Филиппа 17 апреля примут участие до 30 человек, в том числе трое родственников из Германии.

Об этом сообщается на сайте Букингемского дворца.

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Отмечается, что кроме жены принца королевы Елизаветы II, детей и внуков церемонию посетят племянники королевы, а также родственники принца Филиппа, в частности наследный принц Баденский Бернхард и Филипп Гогенлоэ-Лангенбургский и другие.

В 14: 40 по местному времени (в 16.40 по Киеву) гроб с телом принца Филиппа вынесут из Виндзорского замка и, после совершения Королевского салюта, поместят в Land Rover. Гроб будет накрыт личным штандартом принца, на вершине разместят его меч и фуражку ВМФ.

Процессия во главе с оркестром Гвардейского гренадерского полка, полковником которого принц Филипп был на протяжении 42 лет, направится в сторону часовни Святого Георгия. За гробом будут идти четверо детей герцога - принцы Чарльз, Эндрю, Эдуард и принцесса Анна, а также его внуки принцы Уильям и Гарри. Сама Елизавета II приедет в часовню в The Bentley State Limousine отдельно от всех.

Похоронная служба пройдет на территории Виндзорского замка и продлится примерно 50 минут, ее проведет декан Виндзора. Члены королевской семьи, которые посетят похороны в часовне:

Герцогиня Корнуольская; Графиня Уэссекская; Виконт Северн; Леди Луиза Маунтбаттен-Виндзор; Герцогиня Кембриджская; Мистер и миссис Тиндалл; Принцесса Йоркская Беатрис, Эдоардо Мапелли Моцци; Принцесса Евгения, Джек Бруксбенк; Леди Сара и Мистер Даниэль Чатто; Герцог Глостерский; Герцог Кентский; Принцесса Александра, почетная леди Огилви; Наследный принц Баденский, принц и Ландграф фон Гессен, принц Гогенлоэ-Лангенбурга; Графиня Маунтбаттен Бирманская.

Напомним, принц Гарри прилетел на церемонию, но его беременная жена Меган по совету врачей осталась в Калифорнии, где они живут.

Гроб герцога Эдинбургского опустят в королевский склеп. Архиепископ Кентерберийский произнесет благословение, а хор исполнит Национальный гимн. Затем Ее Величество королева, члены королевской семьи и семья герцога Эдинбургского покинут часовню через Галилейское крыльцо.

Похороны будут транслироваться в прямом эфире по телевидению и радио.

Смерть принца Филиппа: что известно

Супруг королевы Великобритании принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. По информации королевской семьи, он умер мирно в Виндзорском замке.

Похорон принца Филиппа не будет государственным, а британскую общественность попросят не пытаться участвовать в похоронных мероприятиях.

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Автор: Виктория Гордиенко