Принц Гарри впервые вернется в Великобританию после отказа от королевских обязанностей. Он прилетит на похороны своего дедушки.

Вчера, 9 апреля, стало известно о смерти мужа королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа, которому было 99 лет. Члены королевской семьи публично выразили свои соболезнования. Кроме того, в Британии объявили 30-дневный траур.

Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри также выразили свои соболезнования из-за смерти герцога Эдинбургского. На сайте своего фонда Archwell супруги опубликовали сообщение.

"Его Королевское Высочество герцог Эдинбургский. 1921-2021. Спасибо за службу. Нам будет Вас очень не хватать", – написали Меган и Гарри.

Напомним, что герцоги Сассекские сейчас проживают в США и находится в ссоре с родственниками принца Гарри после скандального интервью.

Сообщается, что принц Гарри впервые за год вернется на родину, чтобы быть с семьей во время церемонии погребения своего деда. А вот Меган Маркл из-за второй беременности, скорее всего, может остаться в США и пропустить церемонию прощания, пишет Dailymail.

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В последний раз принц Гарри и Меган Маркл были в Великобритании в марте 2020-го года, когда сложили с себя официальные полномочия.

Сейчас Меган беременна вторым ребенком и должна родить в начале лета, поэтому, вероятно, отпустит мужа за океан одного. И хотя пара пока не комментировала свои планы, источник, близкий к семье, сказал, что Гарри готов поддержать семью.

"Гарри сделает все возможное, чтобы вернуться в Великобританию и остаться со своей семьей. Ему не нужно ничего больше, кроме как быть рядом со своей семьей, и особенно со своей бабушкой, в это ужасное время", - говорится в сообщении.

Хотя неизвестно, какой именно прием он получит после необычного интервью и поведения за последний год.

Смерть принца Филиппа герцога Эдинбургского, мужа королевы Елизаветы II

Напомним, что о смерти принца Филиппа стало известно 9 апреля. Он не дожил чуть больше двух месяцев до своего сотого юбилея, а в последнее время много болел и провел месяц в больнице.

Церемонии прощания с принцем не будет - на похоронах будут присутствовать лишь самые близкие люди. Его похоронят в Виндзоре.

Как сообщает издание News Chain, титул умершего принца Филиппа будет передан принцу Эдварду - его самому младшему сыну, но лишь после смерти королевы Елизаветы II. Когда Эдвард женился в 1999 году, в Букингемском дворце заявили, что королевская семья договорилась, чтобы Эдвард стал герцогом Эдинбургским в свое время, но он получит титул только после смерти королевы и принца Филиппа.

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Автор: Виктория Гордиенко