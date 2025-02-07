Аномалия в Балтийском море была впервые обнаружена командой в 2011 году.

На дне Балтийского моря был замечен загадочный объект, который на одном из сонарных снимков выглядел как космический корабль "Тысячелетний сокол" из киновселенной "Звездных войн". Предполагалось, что это мог быть астероид, вулканический материал, база подводных лодок или же НЛО, но в реальности все оказалось совсем иначе, пишет IFLScience.

Отмечается, что аномалия в Балтийском море была впервые обнаружена командой Ocean X Team. В 2011 году исследователи отправились в экспедицию и получили странный сонарный снимок, на котором была изображена какая-то структура на морском дне на глубине около 91 метра.

Когда команда вернулась, чтобы посмотреть на этот загадочный объект, то заметила, что все электроприборы, включая спутниковый телефон, перестали работать. Все снова заработало только после того, как исследователи удалились на расстояние около 200 метров, поделились в издании.

Видео дня

"Я на 100% убежден и уверен, что мы нашли нечто очень уникальное", - заявлял генеральный директор Ocean X Team Деннис Осберг.

Образцы, которые команда взяла на месте, были предоставлены доценту геологии Фолькеру Брюхерту из Стокгольмского университета. Он выяснил, что это гранит, гнейс и песчаник - породы, которые можно было бы ожидать в ледниковом бассейне, объяснили в издании. Тем не менее была и странная находка - один кусок застывшей лавы.

"Поскольку вся северная часть Балтийского региона находится под сильным влиянием процессов ледникового таяния, и объект, и образцы пород, скорее всего, образовались в результате ледниковых и послеледниковых процессов. Возможно, эти породы были перенесены туда ледниками", - рассказал Брюхерт в интервью Live Science в 2012 году.

Поэтому ученые пришли к выводу, что аномалия в Балтийском море никак не связана с космическими кораблями. Они подчеркнули, что тип технологии, которая используется для сканирования морского дна, оказывает большое влияние на интерпретацию изображений.

Другие новости науки

Ранее под Ираком и Ираном ученые выявили разлом древней океанической плиты. Группа ученых исследовала влияние гор Загрос на изгиб поверхности Земли.

Кроме того, ученые впервые смогли "заглянуть" в древние свитки, которые сохранились после извержения Везувия в Италии. Ученые приблизились к разгадке тайн древних свитков с помощью ИИ.

Вас также могут заинтересовать новости: