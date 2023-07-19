Советник главы Офиса президента прокомментировал заявление пресс-секретаря президента РФ о новых рисках в акватории Черного моря, в случае, если зерновое соглашение продолжат без участия России.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк жестко ответил на угрозы пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Москва не сможет гарантировать безопасность черноморских вод, если Турция, ООН и Украина продолжат зерновое соглашение без участия Москвы.

Как отметил политик в эфире информационного марафона, Песков - это "непонятный субъект", говорящий от имени властей РФ на плохом российском языке: в своем заявлении он публично заявил ООН и всему миру, что Россия будет обстреливать рыбальские судна в водах Черного моря.

"Кто такой Песков? Что это за субъект вообще? Смотрите, выходит некий непонятный субъект, говорящая, безусловно, очень плохо на русском языке - "голова", которая глобальному сообществу угрожает тем, что не во внутреннем море России будут для гражданских кораблей угрозы... Угрозы, которые будет создавать умышленно для них российский Черноморский флот. Ну, мне кажется одного этого заявления достаточно, чтобы субъект по фамилии "Песков" тоже получил свои существенные в юридического плана проблемы", - заявил Подоляк.

По его словам, при такой риторике Пескова вместе с его супругой, при первом же выезде на территории "враждебного" Запада, стоило бы задержать. Мир не должен позволить таким "субъектам" безнаказанно оскорблять и угрожать глобальному сообществу, указал Подоляк.

"Наговорил с три короба, как официальное лицо Российской Федерации, пригрозил международному судоходству, как таковому, и никакой реакции? Так, конечно, дальше этот субъект продолжит себя вести таким же образом. Они это делали до войны, они это делают во время войны, они это намерены делать после войны, только с более агрессивных стартовых позиций", - подчеркнул Подоляк.

Песков отметился угрозой из-за зерновой сделки

Напомним, утром 17 июля пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что Москва в последний день работы зернового соглашения с Украиной решила разорвать договор.

Вечером 18 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для экспорта украинского зерна не обязательно подписывать соглашение с РФ. При гарантиях безопасности со стороны ООН и Турции, Украина могла бы продолжит перевозить зерно в третьи страны мира "без России", заявил лидер Украины.

Это вызвало неадекватную реакцию у властей РФ. Утром Дмитрий Песков намекнул, что в таком случае Москва не сможет гарантировать безопасность для кораблей в водах, приближенных к зонам боевых действий. Он заявил, что без гарантий со стороны России, там будут возникать "определенные риски".

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