Болгарским военным разрешили принять участие в инициативе Альянса.

Кабинет министров Болгарии усилил свою поддержку Украины. Военнослужащим болгарских вооруженных сил разрешили участвовать в операции НАТО по подготовке и оказанию помощи Украине в области безопасности (NSATU).

"Принимая это решение, наша страна дает четкий сигнал о своей приверженности поддержке Украины, отстаиванию евроатлантических ценностей и укреплению своей союзной солидарности совместным усилиям в поддержку международного мира и безопасности", - заявили в болгарском правительстве 7 августа.

Как отмечается, учитывая "близость конфликта к границам Болгарии и его значимость для европейской безопасности, вклад Болгарии в операцию NSA TU соответствует усилиям других государств-членов Альянса".

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Таким образом, Кабмин Болгарии дал разрешение на участие болгарских военных в инициативе Альянса, под эгидой которой будет проходить обучение украинских военнослужащих.

Война в Украине - помощь Болгарии

Как известно, в начале полномасштабной войны Болгария отказалась от поставок тяжелого вооружения Украине. Однако СМИ неоднократно писали о тайной военной помощи ВСУ.

Только в июле прошлого года было принято первое официальное решение страны об отправке Украине тяжелой техники.

В марте 2024 года Болгария отправила в Украину первую партию военной помощи, стоимостью 87 000 евро. Министр обороны Тодор Тагарев объявил об успешной отправке 100 бронетранспортеров.

В июле сообщалось, что Болгария нашла избыточные боеприпасы и оборудование для нового пакета военной помощи Украине.

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