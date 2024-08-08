Кабинет министров Болгарии усилил свою поддержку Украины. Военнослужащим болгарских вооруженных сил разрешили участвовать в операции НАТО по подготовке и оказанию помощи Украине в области безопасности (NSATU).
"Принимая это решение, наша страна дает четкий сигнал о своей приверженности поддержке Украины, отстаиванию евроатлантических ценностей и укреплению своей союзной солидарности совместным усилиям в поддержку международного мира и безопасности", - заявили в болгарском правительстве 7 августа.
Как отмечается, учитывая "близость конфликта к границам Болгарии и его значимость для европейской безопасности, вклад Болгарии в операцию NSA TU соответствует усилиям других государств-членов Альянса".
Таким образом, Кабмин Болгарии дал разрешение на участие болгарских военных в инициативе Альянса, под эгидой которой будет проходить обучение украинских военнослужащих.
Война в Украине - помощь Болгарии
Как известно, в начале полномасштабной войны Болгария отказалась от поставок тяжелого вооружения Украине. Однако СМИ неоднократно писали о тайной военной помощи ВСУ.
Только в июле прошлого года было принято первое официальное решение страны об отправке Украине тяжелой техники.
В марте 2024 года Болгария отправила в Украину первую партию военной помощи, стоимостью 87 000 евро. Министр обороны Тодор Тагарев объявил об успешной отправке 100 бронетранспортеров.
В июле сообщалось, что Болгария нашла избыточные боеприпасы и оборудование для нового пакета военной помощи Украине.