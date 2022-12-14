Союзники Украины долгое время откладывали санкции в отношении некоторых российских олигархов и их компаний.

Главный акционер "Норникеля" и российский олигарх Владимир Потанин вскоре попадет под санкции США. В санкционном списке компанию миллиардеру составят несколько членов правительства России.

По данным The Wall Street Journal, "Норникель" является одним из самых крупных в мире производителей палладия и рафинированного никеля. Предприятие обогатило Потанина и сделала его вторым олигархом в РФ. При этом "Норникель" под санкции пока что не попадает.

Союзники Украины долгое время откладывали санкции в отношении некоторых российских олигархов и их компаний, потому что боялись вызвать нежелательные экономические последствия.

Видео дня

По состоянию на начало текущего года, на компанию приходилось около 5% мирового годового производства никеля. Кроме того, российская компания производит около 40% мирового объема палладия. Также "Норникель" поставляет на рынок кобальт и медь.

Санкции против Потанина - что известно

29 июня власти Великобритании объявили об очередном расширении санкционного списка относительно России из-за войны в Украине. Под ограничения попали восемь компаний и 12 россиян, в том числе второй самый богатый человек России, владелец большого конгломерата "Интеррос" и крупнейший бенефициар "Норильского никеля" Владимир Потанин.

11 октября власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 75 граждан России. В списке оказался Потанин.

Вас также могут заинтересовать новости: