Житель ЮАР снял на видео массовый побег заключенных

451 заключенного охраняли 20 сотрудников.

Житель Южно-Африканской республики снял на видео массовый побег заключенных из тюрьмы.

Об этом сообщает BBC.

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Инцидент произошел в пятницу, 24 июля. 451 заключенного охраняли 20 сотрудников. Часть заключенных напала на охранников и смогла их обезоружить, ранив восемь сотрудников. Всего удалось сбежать 68 заключенным, однако в течение двух дней все они были пойманы.

"Беглецы одолели охранников, взяли ключи, заперли трех охранников в камере и открыли другие камеры, прежде чем бежать через главный вход и через крышу", - говорится в сообщении.

Prisoners escape Malmesbury. Some even hijacked a vehicle. pic.twitter.com/HqugqzLu5M — Yusuf Abramjee (@Abramjee) July 24, 2020

Как сообщал УНИАН, в индонезийской провинции Центральный Сулавеси из трех тюрем после землетрясения и цунами сбежали 1200 заключенных. Об этом сообщил представитель министерства юстиции страны.

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