Он говорит, что разочаровался в северокорейском режиме.

Северокорейский дипломат в ноябре перебежал из Кубы в Южную Корею. Он стал самым высокопоставленным дипломатом КНДР, бежавшим я туда с 2016 года.

Как пишет The Guardian, Национальная разведывательная служба Южной Кореи подтвердила сообщение газеты Chosun Ilbo о дезертирстве политического советника посольства КНДР на Кубе. Одной из его задач было препятствование установлению дипотношений Южной Кореи и Кубы.

Известно, что 52-летний Ри Иль Гю работал в министерстве иностранных дел Северной Кореи с 1999 года. Он имеет благодарность от Ким Чен Ына за успешные переговоры с Панамой об отмене задержания судна, пойманного на перевозке оружия с Кубы в 2013 году.

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"Каждый северокореец хотя бы раз задумывается о жизни в Южной Корее. Разочарование в северокорейском режиме и мрачное будущее заставили меня задуматься о дезертирстве. На самом деле, северокорейцы жаждут воссоединения даже больше, чем южнокорейцы. Все верят, что воссоединение - единственный способ обеспечить своим детям лучшее будущее. Сегодня режим Ким Чен Ына жестоко уничтожил даже малейшую надежду, оставшуюся у народа", - сказал он в интервью газете.

Побег из КНДР

Правозащитники и эксперты отмечают, что в последние годы количество перебежчиков из Северной в Южную Корею падает. Еще 10 лет назад за год ы Сеул прибыли 2700 человек, а в 2023 году - всего 196.

По их словам, большая часть из них - люди, которые долго жили за границей. Один из последних громких случаев - побег заместителя посла КНДР в Великобритании Тхэ Ён Хо в 2016 году.

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