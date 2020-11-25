Чиновники заставили его дважды подпрыгнуть, чтобы подтвердить свои слова.

Мужчина сбежал из Северной Кореи в Южную, перепрыгнув через 3-метровый забор вдоль границы.

Читайте такжеВ Италии печально известный серийный убийца сбежал из тюрьмы в третий разОб этом пишет The Korea Herald со ссылкой на сеульского чиновника.

Сообщается, что невысокий мужчина в возрасте около 20 лет находится под следствием сеульских властей из-за дезертирства. Чиновники заставили его дважды подпрыгнуть, чтобы подтвердить свои слова.

Власти подозревают, что его легкий вес тела и опыт в гимнастике могли помочь побегу.

4 ноября северокорейский военнослужащий был схвачен и взят под стражу южнокорейскими военными, спустя несколько часов после того, как он пересек межкорейскую границу пешком вдоль общих форпостов юга на восточном побережье.

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Автор: Людмила Жерновская