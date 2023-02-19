Помимо этого член правозащитной группы "Мемориал" Ирина Щербакова призвала Запад не бояться хаоса из-за возможного краха действующей российской власти, поскольку такой нарратив подогревает сам Кремль.

Победа Украины в войне против РФ является обязательным условием позитивных изменений в российском обществе.

Об этом заявил российский оппозиционер Гарри Каспаров на встрече с противниками режима Кремля на конференции по безопасности в Мюнхене, пишет Радио Свобода. Он отметил, что россиянам надо понять, что Россия проигрывает. Основой дял этого понимания будет возвращение Украине оккупированного Крыма.

"Крым - это основа путинской мифологии", - сказал Каспаров и призвал Запад всесторонне содействовать победе Киева.

Другой российский оппозиционер Михаил Ходорковский добавил, что Западу не следует бояться эскалации боевых действий. Он заявил, что ослабление и перемирие на условиях Кремля было бы неприемлемым.

"Это значит, что вору удалось бы уйти с награбленным", – сказал Ходорковский.

Кроме этого, представительница правозащитной группы "Мемориал", которую Кремль признал иноагентом, Ирина Щербакова также подчеркнула, что западным странам не надо бояться хаоса из-за возможного краха действующей российской власти, поскольку такой нарратив подогревает сам Кремль, и этот страх надо преодолеть.

Мюнхенская конференция по безопасности: заявления об Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина должна победить РФ, поскольку в противном случае это будет началом агрессии страны-террориста.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что риск возможной эскалации из-за поддержки Украины нельзя сравнивать с риском победы РФ над Украиной. Поэтому союзники должны помочь украинцам одержать победу поскольку речь идет о глобальной безопасности.

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