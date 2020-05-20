Washington Post: Пленки Деркача напоминают грязь против Клинтон перед выборами в 2016 году

В команде Байдена считают, что пленки - часть российских попыток навредить ему перед выборами, а в Трампа говорят, что это лишь "вершина айсберга".

Украинский депутат, который встречался с Руди Джулиани в прошлом году, опубликовал записи частных телефонных разговоров бывшего вице-президента США Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Они стали новым выстрелом в сторону будущего кандидата от демократов на высшую американскую государственную должность на нынешних выборах.

Об этом пишет Washington Post, добавляя, что Андрей Деркач - член Верховной Рады, который принадлежит к пророссийской фракции. На пресс-конференции в Киеве он объявил, что получил записи, которые состоят из отредактированных фрагментов телефонных разговоров Байдена и Порошенко от "журналистов-расследователей". Он утверждает, что записи сделал сам экс-президент Украины.

Washington Post пишет, что у Деркача есть связи с российской разведкой. Он окончил Высшую школу КГБ имени Дзержинского в Москве. Его отец был офицером КГБ на протяжении десятилетий, прежде чем стал главой разведывательной службы независимой Украины в конце 1990-х годов. Отца Деркача уволили с должности из-за скандала, связанного с похищением и убийством украинского журналиста.

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Американское издание пишет, что записи, продемонстрированные украинским депутатом на пресс-конференции во вторник, почти не раскрывают ничего нового о действиях Байдена в Украине, которые оказались в эпицентре дела об импичменте Дональда Трампа в прошлом году. Они указывают на то, что Байден, как было сказано публично и ранее, привязал американские долговые гарантии для Украины до освобождения Генерального прокурора в 2015 году. Но Деркач использовал новые отрезки разговоров, чтобы выдвинуть ряд обвинений, которые "не подтверждаются записями".

Сын президента США Дональд Трамп-младший поделился одним из фрагментов в Twitter с негативным сообщением в адрес Байдена.

"Ой-йой!!!! А это не "идеальная разговор"", - написал Трамп-младший.

Washington Post пишет, что вчерашние события напоминают президентские выборы в США 2016 года, когда "российские оперативники взломали и опубликовали электронные письма" менеджера избирательной кампании кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, а также других чиновников партии. Позже американские разведывательные службы подтвердили, что это была операция Москвы, нацеленная помочь Трампу на выборах.

Союзники Трампа включая Джулиани настаивали, что Украина вмешивалась в американские выборы, чтобы помочь Клинтон, в частности, с помощью атак против главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. Украинское антикоррупционное бюро опубликовало цифры по "черной бухгалтерии", которые свидетельствуют, что Манафорт получил около 12 миллионов долларов от пророссийской политической партии в Украине, политтехнологом которой он был. Манафорт сказал, что документы сфальсифицированы. Но потом, летом 2016 года, он ушел в отставку.

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Теперь, почти через четыре года после того, старший сын Трампа распространяет утечку информации неизвестного происхождения от украинского депутата о политическом оппоненте его отца на выборах в 2020 году. Трамп-младший добавил к сообщению в Twitter ссылку на запись на YouTube с субтитрами на английском языке.

Джулиани, который остается личным адвокатом Трампа, встречался с Деркачом во время поездки в Киев в декабре. Он не ответил на вопрос Washington Post о том, знал ли он о записях до того, как их опубликовали. И работал ли он с Деркачом, чтобы они были обнародованы. Зато он сказал, что внимание нужно сосредоточить на том, как семья Байдена "торговала его должностью вице-президента".

"Это лишь вершина айсберга", - сказал Джулиани изданию.

Washington Post пишет, что обнародованные в Киеве записи никак не подтверждают обвинения Джулиани о том, что Байден добивался увольнения украинского Генпрокурора ради помощи своему сыну. На то время Хантер Байден получал 50-100 тысяч долларов в месяц от украинской газовой компании Burisma, чей владелец - бывший правительственный министр - был под следствием в Украине. Но публикация записей дала союзникам Трампа возможность возобновить эти обвинения против Байдена с приближением выборов 2020 года.

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У Байдена рассматривают записи Деркача как продолжение долговременных российских усилий навредить бывшему вице-президенту США. В частности, его команда указывает на роль пропагандистского телеканала России RT в распространении этих записей, а также на связи Деркача с российскими интересами.

"Они очень сильно порезали эти записи. И все равно в них нет ничего, что бы могло прогреметь", - сказал пресс-секретарь Байдена Эндрю Бейтс.

На фоне поведения Трампа относительно Украины в прошлом году, которое включало давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью заставить его открыть дело против Байдена и его сына, окружение самого Байдена указывает на то, что записанные разговоры с Порошенко соответствовали официальной политике США и ЕС тех времен.