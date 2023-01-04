Глава государства считает, что Украина будет услышанной в Европе.

Президент Владимир Зеленский уверен, что в Европе услышат о потребностях Украины с учетом зимних планов Кремля в продолжении войны.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам. Он поблагодарил Нидерланды за одинаковое с нами понимание справедливости того, чем и как должна завершиться эта война.

"Я сегодня проинформировал господина премьер-министра Рютте о ближайших расчетах врага, о том, что готовится Россией на зимние месяцы и начало весны. Уверен, Украина будет услышанной в Европе", - заявил Зеленский.

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Международная поддержка Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 января, Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министрами Нидерландов, Великобритании, Норвегии и Канады.

Президент Украины подчеркнул, что российские власти бросят на фронт все, что осталось, и всех, кого удастся забрать, чтобы отложить свое поражение в войне.

Премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что в ближайшие недели и месяцы Британия предоставит Украине вооружение с целью обеспечения победы на поле боя.

Также президент Украины отметил, что Норвегия готова обеспечить Украину необходимым объемом газа на зиму.

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