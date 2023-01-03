Также Норвегия может предоставить Украине дополнительную вооруженную поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Норвегия готова обеспечить Украину необходимым объемом газа на эту зиму.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам. По его мнению, роль Норвегии в защите Европы может стать исторической.

"Спасибо Норвегии за очень мощные решения, которые уже приняты и которые еще готовятся. Это касается и вооруженной поддержки. Роль Норвегии может стать поистине исторической в защите Европы, если реализуем все то, о чем сейчас говорим", - сказал Зеленский.

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Президент добавил, что это касается и поддержки украинской энергосистемы.

"В частности, я благодарю Норвегию за готовность помочь обеспечить Украину необходимым объемом газа на эту зиму", - сказал президент.

Война в Украине: помощь Норвегии

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 января, Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Глава государства рассказал норвежскому премьеру об актуальных оборонных потребностях Украины.

Правительство Норвегии в прошлом году приняло решение о предоставлении финансирования в размере 195 миллионов долларов для закупки газа для Украины.

Кроме того сообщалось, что Норвегия отправит десять мостов в Украину для восстановления проезда в пострадавших от боевых действий областях.

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