По словам Подоляка, это определенно четкая модель того, как можно принудить Россию к честному переговорному процессу.

Поскольку Российская Федерация не готова к реальным переговорам на основе международного права, ее нужно заставить это сделать. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию Die Welt.

"Наша модель включает в себя четыре вещи. Во-первых, это политическое принуждение, которое должно дать понять, что каждая страна имеет право быть в том альянсе, в котором она хочет. Во-вторых, необходимо военное принуждение. Например, путем переноса войны на территорию Российской Федерации. В-третьих, необходимо экономическое принуждение, чтобы ослабить российские экономические рынки. И, в-четвертых, дипломатическое принуждение", - рассказал он.

По его словам, это определенно четкая модель того, как можно принудить Россию к честному переговорному процессу.

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"План победы - это конкретное средство для достижения этой цели, четко сформулированное, математически обоснованное и с четким изложением того, что можно сделать. Это не теория, а практика, основанная на анализе того, что мы делаем в Курской области, или того, что мы делаем с дальними ударами", - заявил советник.

Подоляк утверждает, что плане есть четкая математическая составляющая. Он пояснил:

"Но мы не можем говорить о деталях публично. В плане есть логика, и наши представители объясняют, как, например, читать в нем таблицы. Почему нет смысла садиться за стол переговоров с Российской Федерацией даже сегодня и почему нет места для компромисса. О пользе Курской наступательной операции и авиаударов в глубине российской территории. Насколько важно перенести войну на территорию России и как это повлияет на общественные настроения в стране".

Политик указывает на то, что истощение Российской Федерации уже очевидно.

"Почему Северная Корея и Иран должны поставлять ракеты в Россию? Кремль тратит 140 миллиардов долларов на войну в этом году и вкладывает огромные средства в военную промышленность. Но дефицит растет, особенно в боеприпасах, снарядах и ракетах... Вот почему так важны наши воздушные удары по российской территории. Во-первых, уничтожаются производства, склады и логистика, что сказывается на ресурсах и еще больше углубляет истощение. Это военная составляющая, но есть еще и социальная", - сказал советник.

По его словам, "когда ты наступаешь масштабно, не только в Курске и других приграничных районах, но и в глубине России, в Саратове, Орле, Ленинграде и Подмосковье, настроение общества совершенно другое". Он добавил:

"Люди понимают, что война идет и в России… Это опасно для Кремля, потому что может привести к смене настроения и протестам".

Подоляк объяснил, насколько важно в контексте плана победы разрешение использовать западное оружие дальнего радиуса действия по российской территории.

"Понимаете, эти системы вооружений ускорили бы ход войны в десять раз. Их можно было бы использовать для уничтожения важных военных объектов за тысячу километров от линии фронта. Транспортировка грузов была бы значительно замедлена и даже заблокирована, что позволило бы свести к минимуму и остановить интенсивность российских атак. Это, в свою очередь, отразится на настроениях в обществе", - отметил советник.

Возможность переговоров с РФ

Украина не рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии от партнеров. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что никаких дискуссий о перемирии нет.

Об этом он заявил на брифинге после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. Зеленский рассказал, что узнал о таких "дискуссиях" из СМИ.

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