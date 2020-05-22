В Молдове выдали новый ордер на арест олигарха Плахотнюка

Прокуроры подали ходатайство о его заочном аресте после того, как тот не явился на допрос.

Кишиневский суд выдал второй ордер на арест бывшего лидера Демократической партии и олигарха Владимира Плахотнюка.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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Прокуроры 18 мая выдвинули новые обвинения в деле Плахотнюка о хищении миллиарда долларов из банковской системы Молдовы, а именно – создание организованной преступной группы, отмывание денег в особо крупных размерах и мошенничество в особо крупных размерах.

Прокуроры подали ходатайство о его заочном аресте после того, как тот не явился на допрос.

Отмечается, что это уже второй ордер на арест Плахотнюка. Молдову олигарх покинул 14 июня 2019 года, поехав в США. В январе 2020 года госсекретарь Майк Помпео официально заявил, что Штаты вводят санкции против Плахотнюка и его семьи.