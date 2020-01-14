США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка

В санкционный список США молдавский олигарх попал из-за обвинений в коррупции.

Государственный департамент США ввел санкции против молдавского олигарха и политика Владимира Плахотнюка.

Об этом сообщил государственный секретарь Майк Помпео, передает Радио Свобода.

"Коррумпированные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство права, и сильно скомпрометировали независимость демократических институтов в Молдове. Сегодня я публично объявляю его подсанкционным. США поддерживает Молдову в ее борьбе против коррупции", - заявил Помпео.

Согласно заявлению на сайте Государственного департамента, санкции введены по Статье 7031 (c) и Законом о зарубежных операциях и связанных программах.

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"По статье 7031 (c), только Государственный секретарь определяет иностранных чиновников подсанкционными за их прямую или косвенную причастность к значительной коррупции, эти лица и их близкие родственники теряют право на визы в Соединенных Штатов", - говорится в сообщении Государственного департамента.

Следовательно, Помпео признал подсанкционными супругу Плахотнюка Оксану Чилдеску, сына Тимофея Плахотнюка и еще одного ребенка олигарха, имя которого не называет. По данным СМИ, младшего сына Плахотнюка зовут Иннокентий.

Владимир Плахотнюк, по некоторым оценкам, является самым богатым человеком Молдовы. Он был членом молдавского парламента несколько раз, последний - с февраля по июль 2019 года.

Владимир или Влад Плахотнюк потерял влияние на власть после того, как проевропейский альянс ACUM во главе с Майей Санду образовал коалицию с Партией социалистов Республики Молдова. Плахотнюк, которого много лет называли "хозяином Молдовы", ныне покинул территорию страны.