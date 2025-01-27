Они представляют очень большую угрозу для Украины, Польши, Словакии и других стран Центральной Европы, считает он.

Российские газопроводы "Северный поток" необходимо демонтировать, поскольку газовые потоки из РФ в Западную Европу нельзя восстанавливать даже в случае подписания мира между Киевом и Москвой.

Об этом в интервью BBC News заявил президент Польши Анджей Дуда. По его словам, демонтаж гарантирует, что такие страны, как Германия, не поддадутся соблазну возобновить российские поставки газа. Он добавил, что речь идет не только об энергетической и военной угрозе, но и об экономическом доминировании Москвы:

"Я могу только надеяться, что европейские лидеры извлекут уроки из российской агрессии против Украины и протолкнут решение никогда не возобновлять прокачку газа по этому газопроводу".

Российские газопроводы "Северный поток"

Напомним, ранее лидер партии "Альтернатива для Германии" заявила о необходимости возобновить работу газопровода "Северный поток".

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По данным The Wall Street Journal, американский миллиардер Стивен Линч планирует участвовать в торгах за "Северный поток-2", если тот выставят на аукцион из-за банкротства.

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