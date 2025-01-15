Писториус говорит, что рассматриваются все опции.

Министр обороны Германии Борис Писториус во время пребывания в Киеве не обсуждал размещение европейского военного контингента в Украине, а если бы и обсуждал, то не раскрыл бы это.

Об этом он сказал во время разговора с журналистами, пишет Укринформ. Федеральный министр обороны отметил, что этот вопрос касается переговоров между Украиной, Российской Федерацией и другими странами:

"Мы не обсуждали это сегодня, потому что сейчас не время... Было бы не очень разумно говорить о наших позициях заблаговременно. Мы рассматриваем все опции, но не говорим об этом".

Визит Писториуса в Украину

Напомним, о визите немецкого министра обороны в Киев стало известно утром 14 января. Он сказал, что хочет продемонстрировать, что Германия продолжает помогать Украине.

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Вечером президент Владимир Зеленский рассказал, что провел с ним встречу. Политики обсудили противовоздушную защиту Украины, обучение и поддержку ее солдат, а также инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

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