Чешская полиция объявила их в розыск.

Офицеры российского ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига (известные, как Александр Петров и Руслан Боширов) посетили склад боеприпасов в чешском городе Врбетице 15 октября 2014 года накануне взрыва.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на чешское издание Lidovky.

Читайте такжеБритания поддержала решение Чехии о высылке 18 российских дипломатовСообщается, что именно они заложили взрывчатку, которая в итоге сдетонировала раньше, чем было запланировано.

«Они заложили туда взрывчатку. Вероятно, они хотели убить кого-то, кому предназначалось оружие. Это версия, которую расследуют», - заявил изданию на условиях анонимности источник, близкий к следствию.

Ранее сообщалось, что полиция Чехии объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова.

Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрений в причастности российских спецслужб к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

Отравление Скрипалей российскими ГРУшниками

5 марта 2018 года стало известно, что в Великобритании бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь попали в больницу после отравления неизвестным веществом. Позже выяснилось, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Великобритания обвинила в отравлении Россию. Осенью правоохранительные органы страны обнародовали фото и имена подозреваемых - ими оказались россияне Александр Петров и Руслан Боширов.

Совместное расследование The Bellingcat и The Insider подтвердил, что они - сотрудники российских спецслужб Чепига и Мишкин. В феврале 2019 стало известным имя третьего подозреваемого в отравлении.

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Автор: Катерина Шварц