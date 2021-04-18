Офицеры российского ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига (известные, как Александр Петров и Руслан Боширов) посетили склад боеприпасов в чешском городе Врбетице 15 октября 2014 года накануне взрыва.
Об этом пишет ТСН со ссылкой на чешское издание Lidovky.
Читайте такжеБритания поддержала решение Чехии о высылке 18 российских дипломатовСообщается, что именно они заложили взрывчатку, которая в итоге сдетонировала раньше, чем было запланировано.
«Они заложили туда взрывчатку. Вероятно, они хотели убить кого-то, кому предназначалось оружие. Это версия, которую расследуют», - заявил изданию на условиях анонимности источник, близкий к следствию.
Ранее сообщалось, что полиция Чехии объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова.
Чешские обвинения в адрес РФ
- Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрений в причастности российских спецслужб к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году.
- Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.
- По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.
Отравление Скрипалей российскими ГРУшниками
- 5 марта 2018 года стало известно, что в Великобритании бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь попали в больницу после отравления неизвестным веществом. Позже выяснилось, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».
- Великобритания обвинила в отравлении Россию. Осенью правоохранительные органы страны обнародовали фото и имена подозреваемых - ими оказались россияне Александр Петров и Руслан Боширов.
- Совместное расследование The Bellingcat и The Insider подтвердил, что они - сотрудники российских спецслужб Чепига и Мишкин. В феврале 2019 стало известным имя третьего подозреваемого в отравлении.
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