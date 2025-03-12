Дмитрий Песков отметил, что Россия ждет полную информацию о переговорах от американской стороны.

Россия внимательно изучает заявления, которые были сделаны по итогам переговоров США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия). Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, цитируют росСМИ.

По его словам, Кремль ожидает, что государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц "проинформируют РФ о деталях переговоров с Украиной, которые состоялись накануне".

"Сначала мы должны эту информацию получить. Также у нас запланированы в эти дни контакты с американцами во время которых мы рассчитываем уже на полноту информации", - сказал Песков.

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Пресс-секретарь Путина отметил, что пока неизвестны дата и место личных переговоров между президентом РФ и американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, пока запроса со стороны США на разговор политиков не было.

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии - последние новости

Как писал УНИАН, 11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и Украины. Во время встречи представители стран достигли важных договоренностей, а именно прекращение огня, возобновление поставок оружия для Украины, обмен пленными и соглашения об ископаемых.

В то же время президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно результатов переговоров в Саудовской Аравии. Он надеется, что Россия согласится на прекращение огня и отметил, что США встретятся с представителями РФ позже во вторник или в среду.

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