Председатель комитета ВР подчеркнул, что для Украины неприемлем отказ от своих территорий.

Сегодняшние переговоры в Саудовской Аравии украинской и американской делегаций могут стать важным шаги на пути улучшения наших отношений. Об этом говорил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко на брифинге.

Он убежден, что США надежный союзник, партнер и друг Украины, кто бы ни был президентом определенное время.

По его словам, есть определенные вызовы, потому что не до конца понятна позиция президента США Дональда Трампа, но эта страна имеет и другие демократические институты - сенат, общество, где есть поддержка Украины.

Мережко подчеркнул, что очень многое будет зависеть от встречи Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Председатель парламентского комитета сказал:

"Сегодняшние переговоры могут стать важным шаги на пути улучшения наших отношений. Но не будем списывать со счетов ни США, ни президента Трампа. Возможно, он ведет какую-то свою игру".

Комментируя слова Государственного секретаря США Марко Рубио, что Украина должна пойти на территориальные уступки, Мережко отметил, что такое заявление не приемлемо, потому что противоречит Конституции Украины и наше государство никогда не откажется от территориальной целостности. При этом добавил, что, вероятно, Рубио не является категоричным по поводу того, что мы никогда не вернем этих территорий, но считает, что в ближайшей перспективе это сложно сделать. Мережко напомнил, что в истории бывало разное, в частности, никто раньше не ожидал падения за несколько дней российской империи и СССР, но это произошло.

Переговоры в Саудовской Аравии - детали

Как сообщал УНИАН, в городе Джидда (Саудовская Аравия)проходит встреча украинской и американской делегаций.

С украинской стороны во встрече принимают участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

С американской стороны участие принимают госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц, спецпредставитель президента США по делам Ближнего Востока Стивен Уиткофф.

Как отметили в МИД Украины, ключевыми темами встречи станут "путь к миру и двусторонние отношения Украины и США".

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