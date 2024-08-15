Он заявляет, что россиянам не нужна война.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал закончить войну в Украине, назвав незаконное вторжение России "драчкой".

В интервью пропагандистскому телеканалу "Россия" политик начал уверять, что война якобы выгодна Западу, который почему-то хочет, чтобы украинцы и русские "уничтожили друг друга".

"Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни беларусам не нужна. Она нужна им. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят - высокопоставленные люди. Дословно: "Пусть бьют друг друга - украинцы, русские - пускай в этом котле все подохнут", - цитирует его Белта. Видео дня

По словам Лукашенко, Беларусь не намерена применять ядерное оружие, пока ее государственная граница не будет пересечена."У Беларуси не будет никаких красных линий в случае нарушения границы, ответ будет мгновенный", - добавил он.

Обвинения Беларуси

10 августа Лукашенко заявил, что Вооруженные силы Украины якобы нарушили воздушное пространство страны. По его словам, военные сбили в небе украинские дроны.

Напомним, мониторинговые канала неоднократно фиксировали в небе Беларуси российские дроны типа "Shahed", которые залетали туда во время массированных атак на Украину.

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