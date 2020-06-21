США и Россия возобновляют переговоры по контролю над вооружением: Госдеп пригласил и Китай

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно призвал Китай присоединиться к американо-российским переговорам по соглашению, которое заменит договор СНВ-3. Срок действия этого договора заканчивается в феврале 2021 года.

Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли (Marshall Billingslea - англ.) в начале будущей недели отправится в Австрию, где пройдут переговоры с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковим по «совместно одобренным темам, связанным с будущим контроля над вооружениями».

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Как передает Голос Америки, Госдепартамент США сообщил, что Соединенные Штаты также пригласили к участию в переговорах Китай.

"Соединенные Штаты пригласили КНР присоединиться к этим переговорам, и дали понять, что все три страны должны участвовать в переговорах по контролю над вооружениями с искренними намерениями (in good faith - англ.)", - отмечает Государственный департамент США.

Сайт Госдепартамента сообщает, что Биллингсли в последние годы играет ведущую роль в противодействии со стороны Соединенных Штатов Америки противозаконным финансовым сделкам, включая отмыванием денег и финансированием терроризма на международной арене.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призвал Китай присоединиться к американо-российским переговорам по соглашению, которое заменит договор СНВ-3. Срок действия этого договора заканчивается в феврале 2021 года.

Китай неоднократно отказывался принять предложение Трампа.

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