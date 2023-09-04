Украина выступает за восстановление Черноморской зерновой инициативы без выполнения прихотей и шантажа России, отметил глава Министерства иностранных дел.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал встречу президентов Турции Реджепа Эрдогана и Российской Федерации Владимира Путина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал журналистам. "Если кто-то встречается без Украины - это не значит, что они говорят без Украины. Украина - это как тень отца Гамлета. Мы всегда присутствуем", - сказал Кулеба.

В этой связи, Кулеба отметил, что турецкий министр Хакан Фидан посещал Киев и состоялись очень предметные переговоры, а после он уехал в Москву.

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"Мы абсолютно понимаем общую логику обсуждения. Наша позиция очень проста: Черноморская зерновая инициатива должна быть восстановлена. Второе: она должна быть восстановлена не за счет выполнения прихотей и шантажа Российской Федерации" - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что никаких правовых и политических оснований для выхода из соглашения у россиян не было. "А если им сейчас идти на уступки - они вернутся и через месяц снова выйдут и выдвинут новые требования. Это просто их классический шантаж", - подчеркнул Кулеба.

"И третье, параллельно учитывая, что России верить нельзя - нужно развивать альтернативные морские коридоры к Черноморской зерновой инициативе", - сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом доверительные отношения.

"Я убежден, что по результатам разговора с Путиным состоятся контакты между президентами Эрдоганом и Зеленским, и они подробно обсудят о чем шла речь и о чем договорились, если договорились в Сочи", - отметил Кулеба.

При этом, министр отметил, что в случае, если россияне в конце концов заявят о возвращении к зерновому соглашению, это еще не будет "поводом для празднования".

"Потому что они, будучи внутри, могут дергать за струны и тормозить функционирование", - заявил Кулеба.

По его словам, именно поэтому Украина заинтересована развивать альтернативные коридоры и усиливать их безопасность.

Также Кулеба подчеркнул, что Украина будет негативно реагировать, если с РФ отменят определенные санкции в обмен на продление зернового соглашения.

"ООН сама по себе санкции не вводила, но правда в том, что ООН подписала меморандум с Российской Федерацией... и ООН пытается помочь другим субъектам, которые принимали санкции, те или иные решения снять. А ведь там бред. Это не о санкциях. Это о конкретных бизнес-интересах конкретных чиновников и чиновников из ближайшего круга Путина", - сказал Кулеба.

Министр сказал, что понятно, кто стоит за "Россельхозбанком", который хотят подключить к системе международных переводов SWIFT.

"Не надо никого обманывать, что мы, делая это, беспокоимся об африканца, который будет покупать более дешевый хлеб, или вообще будет иметь к нему доступ. Конкретно, решая проблему "Россельхозбанка", люди помогают человеку X в окружении Путина восстановить доступ к кешу", - подчеркнул Кулеба.

Встреча Эрдогана с Путиным - сегодня это стоит знать

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин встретились 4 сентября в российском городе Сочи. Сообщалось, что они, в частности, обсуждали экспорт украинского зерна.

Позже спикер российского диктатора Дмитрий Песков "обнулил" встречу - заявил, что российская сторона не собирается ничего подписывать по итогам встречи.

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