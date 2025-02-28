В Кремле призывают восстановить прямое авиасообщение между странами.

В Российской Федерации сделали первые заявления о российско-американским переговорах, которые проходили 27 февраля в Стамбуле.

Делегации возглавляли директор Департамента Северной Атлантики Министерства иностранных дел России Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов Америки по делам России и Центральной Европы Соната Коултер.

Российская сторона сообщает, что они обсуждали нормализацию работы дипломатических представительств и пути преодоления "многочисленных раздражителей, которые достались в наследство от предыдущих американских администраций".

Видео дня

Во время встречи Москва требовала возвращения шести объектов недвижимости в Соединенных Штатах Америки, которые были изъяты в период с 2016 по 2018 год, а также возобновления авиаперелетов:

"В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения".

Переговоры между США и Россией

Напомним, вчерашние переговоры между российской и американской делегациями продолжались более шести часов. Сообщалось, что встреча проходила в резиденции генерального консула США за закрытыми дверями, без присутствия прессы и без публичных заявлений после завершения.

Это уже вторая встреча представителей США и России за последние недели; предыдущие переговоры состоялись 18 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. После стамбульской встречи стороны запланировали повторную встречу для продолжения обсуждений.

Детали обсуждений остаются конфиденциальными, и официальные лица обеих стран воздерживаются от комментариев относительно конкретных результатов переговоров.

Вас также могут заинтересовать новости: