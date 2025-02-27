Делегации покинули место проведения переговоров без комментариев для прессы.

В Стамбуле прошли переговоры России и США, они продолжались шесть с половиной часов, сообщают росСМИ. Это была вторая встреча сторон за последние недели.

Отмечается, что переговоры были посвящены проблемам работы посольств двух стран. Делегации покинули место проведения переговоров без комментариев для прессы.

Кто именно участвовал в данных переговорах, неизвестно. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что их участниками станут "дипломаты высокого уровня" и "эксперты".

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Напомним, накануне агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепа США сообщило, что на повестке дня во время второй встречи делегаций не будет стоять вопрос войны, которую Россия ведет против Украины.

"Чтобы было понятно, никакие политические вопросы или вопросы безопасности не включены в повестку дня. Украина не является темой для обсуждения", - заявил представитель в электронном письме.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия довольна результатами первых контактов с новой администрацией США, которая отказалась от "так называемых правил" в международной политике.

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