Там заявили о солидарности со странами Балтии.

США готовы в случае необходимости обеспечить защиту Эстонии, Литве и Латвии.

Такое заявление сделал глава Пентагона США Ллойд Остин, передает издание The Guardian. По словам Остина, США продолжают оставаться приверженными свободе и суверенитету этих балтийских стран.

"Мы едины с вами, чтобы сдерживать и защищать от любой угрозы нашей общей безопасности", - сказал он.

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Страны Балтии и война в Украине

Власти трех балтийских стран не раз выражали опасение по поводу РФ. Их опасения хорошо известны руководству НАТО. В частности, они заявляли, что если России удасться победить Украину, то следующей целью российского президента Владимира Путина станут именно Эстония, Латвия и Литва.

В связи с этим руководство и граждане этих стран изо всех сил помогают Украине противостоять россиянам.

С начала войны эти страны предоставили Украине много вооружения, а граждане время от времени проводят сбор денег на нужды ВСУ.

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