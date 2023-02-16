Чехия не останется в убытке от помощи Украине, а потому не утратит мотивацию помогать.

США предоставят Чехии 200 миллионов долларов, которые частично будут направлены на компенсацию стоимости оружия, переданного Украине. Об этом сообщает посольство США в Чехии.

"США предоставят еще 200 миллионов гривен по программе финансирования военных в Чехии. Деньги предназначены для укрепления чешской обороноспособности, защиты от повышенной угрозы со стороны России и помогут восстановить военный потенциал Чехии после военных поставок Украине", – говорится в сообщении.

Как сообщает чешское информагентство CTK, это уже второй такой военный грант, который Чехия получила от США за последние месяцы. Осенью на компенсацию переданного Украине оружия и укрепление чешской армии Вашингтон передал Праге 106 миллионов долларов.

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Война в Украине – помощь Чехии

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Чехия стала одним из ведущих поставщиков оружия для украинской армии. Благодаря мощной военной промышленности относительно небольшая Чехия смогла поставить Украине большое количество модернизированной бронетехники советского производства.

Кроме того, чешские власти одобрили участие своих граждан в войне на стороне Украины в составе Иностранного добровольческого легиона.

Также Чехия приняла много заказов на производство оружия по контрактам от украинского государства.

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