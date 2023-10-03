США полностью исчерпали возможности долгосрочного финансирования Киева в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Пентагон предупредил Конгресс США, что у него заканчиваются средства на замену вооружений, отправленных США в Украину. Он уже замедлил снабжение некоторых войск.

В письме, полученном AP, содержится призыв к Конгрессу увеличить финансирование Украины. Финансовый контролер Пентагона Майкл Маккорд рассказал, что из выделенных Конгрессом 25,9 млрд долларов на пополнение запасов вооружений, осталось 1,6 млрд долларов на артиллерийские снаряды и различные ракеты.

Кроме того, у США осталось около 5,4 млрд долларов на поставку оружия и техники из своих запасов. По словам Маккорда, США полностью исчерпали возможности долгосрочного финансирования Киева в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

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Он добавил, что без дополнительного финансирования США будут вынуждены отложить или сократить поставки оружия ПВО, боеприпасов, беспилотников, средств разрушения и прорыва, которые "критически важны и срочны сейчас, когда Россия готовится к проведению зимнего наступления".

Помощь Украине от США - последние новости

30 сентября обе палаты Конгресса приняли резолюцию о временном финансировании правительства, в которой не включена помощь Украине.

Государственный департамент выразил недовольство тем, что американский Конгресс не принял резолюцию о финансировании помощи Украине.

"Я хотел бы повторить разочарование президента тем, что, несмотря на давнюю и сильную двухпартийную поддержку Украины в ее борьбе с российским вторжением, резолюция о продолжении финансирования, принятая Конгрессом в субботу, не включает крайне необходимую помощь", - заявил официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер.

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