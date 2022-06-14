Лидер Китая подписал указ о "мирных военных операциях".

Китайский лидер Си Цзиньпин подписал указ, разрешающий "невоенное" использование вооруженных сил, что вызвало опасения, что Пекин может готовиться к вторжению на демократический остров Тайвань под видом "специальной операции", не классифицируемой как война.

Хотя Тайвань никогда не управлялся Коммунистической партией Китая и не входил в состав Китайской Народной Республики, а его 23 млн жителей не желают отказываться от суверенитета или демократического образа жизни, Пекин настаивает на том, что остров является частью территории КНР, сообщает Radio Free Asia.

Си Цзиньпин подписал указ, который вступает в силу 15 июня, сообщают государственные СМИ, при этом они не обнародовали полный текст документа.

"Он в основном системно регулирует основные принципы, организацию и командование, виды операций, оперативное обеспечение и политическую работу, а также их выполнение войсками", — говорится в кратком сообщении государственного информационного агентства Синьхуа.

"[Это] обеспечивает правовую основу для мирных военных операций", — сообщает агентство.

Среди заявленных целей документа из шести глав: "поддержание национального суверенитета… региональной стабильности и регулирование организации и проведения мирных военных операций".

Война в Украине и позиция Китая:

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