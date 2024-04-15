Он рассказал, как они общаются с коллегами за закрытыми дверями.

Сейчас Украина ведет переговоры о получении двух батарей зенитного ракетного комплекса "Patriot" и одной батареи SAMP-T.

Как рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервьюТСН.Тиждень, если бы страны, в которых эти комплексы расположены, дали свое согласие, то передача была бы вопросом недель. "Все батареи Patriot зависят от решения Соединенных Штатов, потому что это американская система. Мы точно знаем, где и что находится", - добавил он.

На вопрос о том, могла бы Польша задействовать свои комплексы "Patriot" для прикрытия западной границы Украины, министр ответил так: "Сейчас все реально, но рассматриваются очень разные решения. На самом деле это защитило бы страны НАТО от прилетов на их территории ракет или российских дронов".

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Министр подчеркнул, что Украина согласится на любые варианты, которые позволят закрыть небо от ударов российских захватчиков.

"Когда мы сидим за закрытыми дверями то я буквально партнерам всем говорю: "Дорогие мои, что угодно - хотите в аренду, давайте в аренду. Хотите, чтобы он прикрывал вашу границу, давайте, но дайте", - рассказал Кулеба.

ПВО для Украины: последние новости

Как известно, украинские власти неоднократно обращались к партнерам с просьбой передать нашим войскам большее количество систем, которые позволят спасти жизни людей, а также критическую инфраструктуру от российских массированных ударов.

После недавних ударов министерство обороны Германии сообщило, что немедленно передаст Украине еще одну батарею "Patriot".

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