После окончания войны союзники должны будут обеспечить Украине безопасное будущее, отметил Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до мира в Украине еще далеко, и союзники должны обеспечить нашей стране безопасное будущее. Об этом он сказал в интервью Rheinische Post.

Отвечая на вопрос о возможности введения миротворческих сил в Украину, Шольц отметил, что страны-партнеры Украины в ближайшее время обсудят гарантии безопасности по завершении войны.

"Было бы хорошей новостью, если бы война в Украине подошла к концу. Но даже тогда нам все равно придется обеспечить Украине безопасное будущее. Затем речь пойдет о гарантиях безопасности, а также о том, как Украина может сохранить сильную армию, которую мы сможем вооружить вместе. Мы обсудим это с нашими союзниками в ближайшее время", - рассказал канцлер.

Видео дня

При этом он подчеркнул, что сейчас не время для подобных спекуляций, поскольку ничего не должно решаться через головы украинцев.

"И до мира нам еще далеко", - заявил канцлер Германии.

Шольц также уточнил, что Германия имеет дефицит бюджета в 25 миллиардов евро, и поэтому не может сейчас увеличить помощь Украине и начать тратить 2% от ВВП на оборону, как требует НАТО.

Олаф Шольц - заявления

Комментируя вступление Дональда Трампа в должность президента, Шольц заявил, что Соединенные Штаты являются ближайшим союзником Германии за пределами Европы и выразил "осторожный оптимизм" относительно дальнейших отношений.

Он также отверг обвинения в том, что он игнорирует Украину, пытаясь заручиться поддержкой однопартийцев из СДПГ накануне досрочных выборов в Бундестаг.

Вас также могут заинтересовать новости: