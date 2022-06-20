Блок президента Франции получит 245 мест в парламенте страны.

Во Франции по результатам второго тура парламентских выборов сторонники президента Эммануэля Макрона потеряли абсолютное большинство, получив только простое большинство по количеству депутатов.

Вчера французы выбирали членов Национального собрания, нижней палаты парламента, где заседает 577 депутатов. Абсолютное большинство - по меньшей мере 289 депутатов, сообщает RFI.

По данным подсчета всех бюллетеней, президентский блок "Вместе!" получит 245 мест в парламенте. В предыдущие пять лет Макрон имел поддержку почти 350 депутатов.

Простое большинство по количеству парламентариев не помешает главе государства назначить в правительство своих сторонников, но усложнит проведение обещанной им политики и реформ. Для утверждения необходимых законов макронистам придется проводить внутрипарламентские переговоры с депутатами от других сил в поисках ситуативных союзов.

В то же время блок левых партий NUPES - "Новый экологический и социальный народный союз" во главе с Жан-Люком Меланшоном получит 131 место в парламенте.

Праворадикальная партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен (СМИ ее называют подругой президента РФ Владимира Путина - Ред.) проходит в парламент с историческим результатом, получая 89 мест.

Правые "Республиканцы" и правоцентристы партии UDI получили 64 места.

Явка на выборы составила 46,2% (от 48,6 млн зарегистрированных избирателей). Это немного меньше, чем в первом туре парламентских выборов неделю назад (47,5%).

Напомним, в июне 2017 года партия Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" одержала победу на выборах депутатов Национального собрания - получила 308 из 577 мест в нижней палате парламента, а еще 42 мандата достались их союзникам из партии MoDem ("Демократическое движение").

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