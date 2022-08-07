Он пожелал, чтобы удалось положить конец боевым действиям.

Папа Римский Франциск приветствовал разблокирование некоторых украинских портов для экспорта зерновых.

Как пишет Vatican News, он выразил надежду, что это - свидетельство о возможности договариваться, которое сможет привести к прекращению боевых действий.

В первом после молитвы "Ангел Господень" в воскресенье, 7 августа, Папа Франциск обратился к ситуации в Украине с пожеланиями длительного и справедливого мира.

Обращаясь к паломникам в Ватикане, он сказал, что в разблокировании "зернового коридора" видит "знак надежды".

"Я хотел бы с поприветствовать отправку из портов Украины первых кораблей, загруженных зерновыми. Этот шаг показывает, что возможно вести диалог и достигать конкретных результатов, полезных для всех. А потому это событие предстает перед нами также как знак надежды, поэтому от всей души желаю, чтобы следуя этим путем, удалось положить конец боевым действиям и прийти к справедливому и длительному миру", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

В рамках реализации договоренностей с грузом украинской кукурузы ранее было отправлено 4 судна – они перевозят более 80 тысяч тонн продукции.

Прибытие первого судна RAZONI в конечный пункт назначения - порт Триполи в Ливане - ожидалось 7 августа, но судно задерживается.

Вчера, 6 августа, в Одесскую область впервые с 24 февраля прибыло судно под загрузку.

7 августа порты Большой Одессы был отправлен второй караван с продовольствием.

Вас также могут заинтересовать новости: